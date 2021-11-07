Понад 20 бойовиків ІДІЛ в Афганістані здалися поліції

Понад 20 бойовиків ІДІЛ здалися поліції. Один з їхніх лідерів закликав інших припинити бої в Афганістані.

Він заявив, що потрібно встановити мир на території країни. Про це повідомив глава розвідувального агентства провінції Нангархар, що на сході Афганістану.

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Група бойовиків ІД здалась правоохоронцям

У цілому 25 бойовиків, пов'язаних з радикальним угрупованням ІДІЛ, склали зброю і здалися владі в Джалалабаді в суботу (мовиться про 6 листопада – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, один з лідерів бойовиків закликав інших:

відмовитись від бойових дій;

підтримати мир та безпеку в Афганістані.

До речі, за даними видання, це вже друга група бойовиків, яка здалась у цій провінції. Перед цим, 5 листопада, в Джалалабаді правоохоронцям здалися 55 терористів.

Коротко про ситуацію в Афганістані