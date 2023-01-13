Іспанія прийме понад 200 українських військових: частина пройде навчання з ППО HAWK

Понад 200 українських військовослужбовців пройдуть навчання на базі ВПС поблизу Мадрида. Частина українських бійців навчатимуться на системі ППО HAWK.

Ввечері 12 січня до Іспанії мали прибути 225 українських військовослужбовців. Повідомляється, що 20 українських бійців тренуватимуться на системі ППО HAWK.

Зверніть увагу У Зеленського розповіли, коли та скільки ЗРК Patriot отримає Україна

Україна отримає 6 систем ППО HAWK

CNN нагадує, що Іспанія передасть Україні шість систем HAWK.

Більшість військовослужбовців, які є цивільними українцями без попереднього військового досвіду, пройдуть базову підготовку. Зокрема, їх навчатимуть надавати допомогу пораненим у бою, та процедурам проти вибухівки.

Це навчання є програмою, розробленою для 400 українських військовослужбовців, які чергуються кожні два місяці. Це вже друга група українських військових, яка прибула до Іспанії для навчання. У складі першої були 64 військових, які прибули в листопаді та грудні.

Навчальний курс проводитиметься у Толедо, що біля Мадрида. Навчання проводиться у рамках місії військової допомоги ЄС Україні.

Перші HAWK прибули в Україну в грудні

Відомо, що Іспанія у листопаді прийняла рішення передати Україні системи ППО HAWK на тлі масованих атак Росії. На початку грудня перші системи вже прибули в Україну.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у грудні заявляв, що HAWK ще не заступав на бойове чергування. Він інформував, що спершу потрібно підготувати людей.

Українські військові пройдуть навчання у США та Німеччині