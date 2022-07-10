Понад 3 мільйони громадян перебувають на військовому обліку не за місцем проживання, – МВС

В Україні продовжується мобілізація, яка триватиме щонайменше до серпня. Станом на зараз понад 3 мільйони українців перебуває на обліку у військоматах, однак не за своїм місцем проживання.

Про це в ефірі загальноукраїнського інформаційного марафону глава МВС Денис Монастирський, передає 24 канал.

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На думку Монастирського, мобілізація в Україні має здійснюватися добровільно. Однак не всі люди хочуть, згідно із законом, стати на облік. Саме тому і почастішали випадки вручення повісток у різноманітних громадських місцях.

Водночас він наголосив, що позиція президента України щодо військовозобов'язаних максимальна прозора – їх не планують обмежувати у пересуванні. Зауважимо, що нещодавно Володимир Зеленський виступив проти заборони переміщення військовозобов'язаних чоловіків Україною без спеціальних дозволів. Український лідер наказав скасувати цю вимогу.

Президент звернув увагу на те, що суб'єктом формування державної політики в цьому питанні є Міноборони, а обмежувати конституційні права громадян під час воєнного стану може уряд своїми актами.

Що цьому передувало

У Генштабі ЗСУ заявили, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть вільно їздити в інші області країни. Для цього потрібно отримати відповідний дозвіл.

Водночас там пояснили, що вимога не є новою. Відповідне обмеження регулює норма Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", який чинний з 1992 року. Тому українців закликали "не розганяти зраду".

Українці збунтувалися проти такого рішення. Частина з них наголошують, що це вб'є економіку та заважатиме працювати волонтерам. Пізніше, у Залужного заявили, що мова йде лише про тих, хто змінює місце реєстрації. Однак згодом в Генштабі сказали що мовиться про пересування між областями. Після цього у Верховну Раду внесли законопроєкт про скасування всіх обмежень на пересування військовозобов'язаних в Україні.

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