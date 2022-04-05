Понад 30 конгресменів вимагають від Байдена дати Україні більше ракет і літаків

Конгресмени наполягають, щоб адміністрація Байдена розширила озброєння, яке надають українським військовим. Зокрема, наголошують на додаткових літаках.

На тлі вимог Володимира Зеленського допомогти більшою кількістю зброї понад 30 конгресменів написали відповідного листа.

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Яку зброю вимагають надати

Перелік включає ракети великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети. За словами конгресменів, запит ґрунтується на списку побажань, який українські чиновники надали минулого тижня.

У проханні також відзначили збільшення поставок протиповітряних і протитанкових ракет Stinger, а також безпілотників, які мають більшу дальність.

Політики визнали, що США та союзники вже надали значну військову допомогу, зокрема, частину від 13,6 мільярда доларів. Однак для перемоги треба зробити більше.

Україні потрібна додаткова авіація

Законодавці зауважили, що в Україні є більш ніж достатньо пілотів. Тому додаткова авіація дозволить українським силам забезпечити адекватну оборону таких міст, як Харків і Маріуполь, де внаслідок російських атак загинуло багато цивільних.

Цікаво – НАТО або США можуть надати Україні "ядерну парасольку", – Клімкін: