Понад 30 кораблів: Зеленський хоче відновити науково-дослідницький флот

Президент Володимир Зеленський має намір відновити науково-дослідний флот України. Планують розробити кількарічну програму. Загалом це передбачає створення 36 суден.

Зеленський на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад в Одесі заявив, що науковцям антарктичної станції "Академік Вернадський" передають криголам James Clark Ross.

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Це дасть змогу вивчення океанічних ресурсів та участі на рівних у глобальних проєктах.

Україна входить до престижних світових клубів космічних та антарктичних держав. А сьогодні Україна повертається чи починає повертатися у Світовий океан,

– сказав Зеленський.

Програма відновлення флоту

Зеленський наголосив, що чекає від міністра освіти і науки Сергія Шкарлета повноцінної, масштабної програми відродження науково-дослідного флоту України. Він має охоплювати 5 – 10 років.

Президент зазначив, що хочуть відновити 36 наукових суден, із них 12 океанських, льодового класу. За словами політика, це символічна цифра. Річ у тім, що саме стільки суден мав науковий флот України в 1991 році.

До розробки програми закликали долучитись регіони. Зокрема ті, що мають суднобудівельні традиції, кадри, заклади освіти та виробничі потужності.