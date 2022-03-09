Понад 30 сімей в одному із районів Сум залишилися без житла

Суми продовжують оборонятися від російсько-фашистських загарбників. Проте окупанти продовжують безжально бомбити житлові райони обласного центру.

Повідомляється, що цієї ночі бомба окупантів забрала життя 22 людей, серед яких три дитини.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Жертви та пошкодження в місті

Понад 30 сімей в одному районі Сум залишилися без житла. Також повідомляється про десятки жертв та руйнування у навколишніх селах, на дахи яких прилетіли ворожі бомби.

Здичавілі від люті росіяни влаштовують демонстративні маневри важкої бойової техніки та "попереджувальні" обстріли просто під час організованого пересування мирного населення та зривають організацію гуманітарних коридорів,

– пише Міноборони України.

Попри ці новини, місто тримається, а зі всієї України до Сум прямує гуманітарна допомога. Водночас Збройні Сили та місцеві добровольці нещадно знижують катів, а підступи до міста вкриті палаючою технікою російських садистів.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

