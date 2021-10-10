Понад 30 засуджених військових, яких помилував президент, вийшли на волю

10 жовтня 2021 , 09:32
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Джерело:

фейсбук Альони Вербицької

Державна кримінально-виконавча служба повідомила про звільнення 31 засудженого учасника бойових дій. Раніше указ про їхнє помилування підписав президент Володимир Зеленський.

Про звільнення засуджених у мережі повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.

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Військових, яких помилував президент, звільнили

За словами Вербицької, Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента Володимира Зеленського щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі.

Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові,
– зазначила вона.

Нагадаємо, Зеленський підписав відповідний указ 8 жовтня.

Довідка. Помилування – звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням. В Україні його здійснюють лише щодо засуджених осіб. Воно регламентоване указом президента і здійснює його тільки глава держави.

Деталі про помилування військових

  • За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зробили вперше в новітній історії України. При визначенні людей для помилування враховували їхні заслуги перед державою.
  • Зокрема, брали до уваги декілька факторів: ступінь тяжкості вчинених злочинів, термін фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, відшкодування завданих збитків та деякі інші.
  • Очільник комісії у питаннях помилування Андрій Гота уточнив, що відбирали лише тих військових, які не вчиняли тяжких злочинів.

Текст допису Альони Вербицької:

Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання Указу Президента України щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі!
Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові.
Щиро бажаю всім помилуваним і відтепер вільним захисникам України, ніколи більше не повертатись в місця несвободи!
Не змарнувати надану можливість розпочати життя "з чистого аркуша".
Цінуйте своє життя та життя інших людей, бо воно дається один раз!
Цінуйте кожну його мить, бо воно швидкоплинне!

Автор: Наталія Пристанська