Понад 30 засуджених військових, яких помилував президент, вийшли на волю

Державна кримінально-виконавча служба повідомила про звільнення 31 засудженого учасника бойових дій. Раніше указ про їхнє помилування підписав президент Володимир Зеленський.

Про звільнення засуджених у мережі повідомила голова Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України Альона Вербицька.

До теми Зеленський помилував 31 засудженого українського військового

Військових, яких помилував президент, звільнили

За словами Вербицької, Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента Володимира Зеленського щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі.

Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові,

– зазначила вона.

Нагадаємо, Зеленський підписав відповідний указ 8 жовтня.

Деталі про помилування військових

За словами глави Офісу Президента Андрія Єрмака, таке окреме подання про помилування військових зробили вперше в новітній історії України. При визначенні людей для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Зокрема, брали до уваги декілька факторів: ступінь тяжкості вчинених злочинів, термін фактичного відбуття покарання, особи засуджених, їхній сімейний стан, відшкодування завданих збитків та деякі інші.

Очільник комісії у питаннях помилування Андрій Гота уточнив, що відбирали лише тих військових, які не вчиняли тяжких злочинів.

Помилування – звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням. В Україні його здійснюють лише щодо засуджених осіб. Воно регламентоване указом президента і здійснює його тільки глава держави.

Текст допису Альони Вербицької:

Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання Указу Президента України щодо звільнення учасників бойових дій в повному обсязі!

Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратимові.

Щиро бажаю всім помилуваним і відтепер вільним захисникам України, ніколи більше не повертатись в місця несвободи!

Не змарнувати надану можливість розпочати життя "з чистого аркуша".

Цінуйте своє життя та життя інших людей, бо воно дається один раз!

Цінуйте кожну його мить, бо воно швидкоплинне!