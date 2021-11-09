Понад 45 мільйонів людей перебувають на межі голоду, – ООН

У світі росте кількість людей, які перебувають на межі голоду. У такій ситуації опинились близько 45 мільйонів осіб у 43 країнах.

Протягом останнього року кількість людей, що голодують, збільшилась на 3 мільйони. Про це попереджає Всесвітня продовольча програма ООН.

Читайте також "Африканський Афганістан": Ефіопія наближається до краху

Чому криза збільшується

Наголосили, що десятки мільйонів людей дивляться у прірву. Ситуацію погіршують зміна клімату та пандемія COVID-19.

Виконавчий директор ВПП Девід Бізлі зазначив, що також до погіршення кризи призводять подорожчання палива, продуктів та добрив.

Це сприяє виникненню нових криз, подібних до того, що зараз розгортається в Афганістані, а також давніх надзвичайних ситуацій, таких як Ємен і Сирія,

– додав Бізлі.

Як запобігти катастрофі

Експерти припустили, що, аби запобігти голоду, треба витратити 7 мільярдів доларів. Минулого року така цифра була меншою – 6,6 мільярда.

Річ у тім, що вартість гуманітарної допомоги зростає у геометричній прогресії. Тому у ВПП зауважують, що потрібно більше грошей, аби охопити сім'ї по всьому світу, які вже вичерпали свої можливості.