Понад 5 років знешкоджував вибухівки: у Камбоджі помер пацюк-розвідник Магава

У Камбоджі помер 8-річний пацюк Магава. Він 5 років займався пошуком вибухових речовин, які залишилися після війни.

За свою кар'єру Магава виявив понад 100 наземних мін. Окрім цього, він знешкоджував й інші вибухові пристрої у Камбоджі.

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Для пацюка 8 років є старістю. Влітку 2021 року гризун-герой вийшов на пенсію, а на початку 2022 року тварина померла від природних причин.

Представник APOPOA, коли оголошував про смерть Магави, наголосив, що він був найуспішнішим шукачем мін серед своїх "колег".

З жалем ділимося сумною новиною про те, що щур-герой Магава мирно помер минулими вихідними,

– поділився представник організації.

За його словами, тваринка була здорова. Останні тижні він грався зі звичайним ентузіазмом. Однак перед смертю Магава став повільнішим, менше їв і більше спав.



Магава помер минулими вихідними / Фото з твітера Mehmet Perinçek



Тваринка врятували тисячі життів / Фото з твітера Mehmet Perinçek

Пацюк отримав не одну медаль

Робота тваринки за кілька років допомогла знешкодити величезну територію та врятувати життя тисяч людей. Пацюка не раз нагороджували медалями та різними грамотами.

Тваринка допомогла очистити понад 225 тисяч квадратних метрів землі в Камбоджі з небезпечними пристроями, які не розірвалися.

Народився пацюк у 2013 році в університеті у Танзанії. Тваринка мала надзвичайний нюх, тому вже у віці 3 років навчалась знаходити вибухові речовини. Упродовж життя гризун жив та працював у Камбоджі.

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