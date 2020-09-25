У Камбоджі нагородили золотою медаллю щура на ім'я Магава. За свою кар'єру він знайшов 39 наземних мін та 28 інших боєприпасів, які не встигли вибухнути.

Щура нагородили Золотою медаллю за "рятувальну відданість на службі в місцях розміщення смертельних мін у Камбоджі". Про це повідомляє Британська ветеринарна благодійна організація PDSA.

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Де щур вчився шукати міни

На медалі викарбували такі слова: "За галантність тварини та відданість обов'язку". З 30 тварин, які колись отримували цю нагороду, Магава – перший щур.

Семирічний пацюк навчався у бельгійській благодійній організації "Апопо" в Танзанії. Там ще з 1990 року вирощували щурів, яких назвали "пацюки-герої". Вони вміють виявляти наземні міни, а також хворих на туберкульоз людей. Тварини отримують сертифікати після року навчання.

Отримати цю медаль – це справді честь для нас. Але це має також велике значення для людей у ​​Камбоджі та інших людей у ​​світі, які страждають від наземних мін,

– розповів виконавчий директор "Апопо" Крістоф Кокс.

Британська ветеринарна благодійна організація транслювала церемонію нагородження Магава на своєму вебсайті.

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Як саме щурі знаходять міни

В Апопо пацюків навчають виявляти хімічну сполуку всередині вибухівки. Вони ігнорують запах металу, тому можуть швидше шукати міни.

Знайшовши вибухівку, щурі дряпають верхівку міни, щоб попередити своїх людей-співробітників.

Навчений щур здатний обшукати поле розміром з тенісний корт всього за 20 хвилин.

Своєю чергою, людині металошукачем знадобиться від 1 до 4 днів.

Дивіться відео, як щурі шукають міни у Камбоджі:

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Як працює щур Магава

За словами Кокса, Магава народився і виріс у Танзанії. Його вага становить 1,2 кілограма, а довжина 70 сантиметрів. Хоча тварина і набагато більша за інших щурів, Магава все ще замалий та залегкий, щоб міни здетонували, коли він по них проходить.

Магава працює лише вранці по пів години на день. Він вже майже пенсіонер. Проте генеральний директорка PDSA Ян Маклафлін заявила, що робота пацюка була "справді унікальною та видатною".

Робота Магави безпосередньо рятує та змінює життя чоловіків, жінок та дітей, які зазнали впливу цих наземних мін. Кожне відкриття, яке він робить, зменшує ризик отримання травм або смерті для місцевих жителів,

– розповіла Ян.