Понад 5 тисяч вантажівок у чергах: Держприкордонслужба розповіла про ситуацію на кордонах

У Державній прикордонній службі розповіли, що вантажівки стоять у чергах на чотирьох пунктах пропуску. Все через блокування польських та словацьких перевізників.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що станом на 12 грудня заблокованими залишаються 3 пункти пропуску на кордоні з Польщею та один – на кордоні зі Словаччиною.

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Яка ситуація на кордоні з Польщею

Полковник розповів, що на кордоні з Польщею продовжується блокування трьох напрямків "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

На цих напрямках в черзі в бік України – 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині". Залишається приблизно та кількість вантажівок, які й до цього перетинали ці пункти пропуску, інтенсивності не відмічаємо,

– пояснив Демченко.

За його словами, на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де 11 грудня після 14:00 розблокували рух вантажівок, станом на ранок в черзі перебуває приблизно 700 вантажівок (за інформацією від польських прикордонників). Хоча ще вранці 11 грудня там було орієнтовно 1000 вантажівок.

Андрій Демченко пояснив, що є збільшення кількості вантажівок, які перетнули кордоном за минулу добу. Всього кордон на цьому напрямку перетнуло 420 вантажівок, 300 з яких – в бік України.

Показників, які були до 6 листопада ще немає, але ми сподіваємося їх досягти найближчим часом,

– запевнив речник Держприкордонслужби.

Він також пояснив, що українська сторона не має інформації, чи досі є фура, яка ввечері 12 грудня заблокувала рух вантажівок в бік України з польського боку. За словами Демченка, рух вантажівок на цьому напрямку здійснюється в обидва боки.

Що відбувається на пункті пропуску зі Словаччиною

Андрій Демченко розповів, що словацькі перевізники продовжують блокувати пункт пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецке" на кордоні зі Словаччиною.

Словацькі прикордонники повідомили, що у черзі на кордоні стоїть орієнтовно 600 вантажівок. Загалом у "єЧерзі" зареєструвались понад 1200 фур, які б хотіли перетнути кордон зі Словаччиною на виїзд.

Скільки машин у чергах на кордоні з Угорщиною та Румунією

На пункті пропуску Чоп – Захонь" на кордоні з Угорщиною досі інтенсивний рух. Станом на ранок – 500 вантажівок стоять у черзі, щоб перетнути кордон.

Також, за словами Демченка, є збільшення вантажопотоку і на кордоні з Румунією, де раніше черг не було. Зокрема, через пункт пропуску "Порубне – Сірет" заїхати в Україну хочуть 800 вантажівок.