Понад 50 людей загинули внаслідок вибуху на шахті в Росії

26 листопада 2021 , 05:05
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Джерело:

Meduza

Попередньо, жертвами вибуху метану на шахті "Листвяжна" на Кузбасі більш ніж 50 осіб. Серед загиблих – шестеро рятувальників.

Аварія на російській шахті сталася вранці 25 листопада. Інформацію про нові жертви повідомили заборонені в Україні прокремлівські інформагенції з посиланням на рятувальників.

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Ніхто не вижив

У момент інциденту під землею перебували 285 людей. Більшість із них витягнули на поверхню. Щоправда, дехто продовжував залишатися в шахті.

Серед тих, хто перебував під землею до останнього часу, не вижив ніхто. Загальна кількість жертв становить – 52 людини.

У шахті вибухнув метан

Як встановило слідство, причиною трагедії став вибух метану. Його спровокувала іскра. Далі відбувся динамічний удар. Унаслідок цього й травмувалися гірники.

Сталося газодинамічне явище. Почалося задимлення вентиляційного штреку ділянки №4, внаслідок чого робочі, що перебували у шахті, задихнулися,
– зазначили у Слідчому комітеті Росії.

У межах розслідування затримали 47-річного директора шахти, його 59-річного першого заступника та 36-річного начальника дільниці.

Усіх їх звинувачують у порушенні вимог безпеки на небезпечних виробничих об'єктах, внаслідок чого загинули двоє або більше осіб. Керівникам шахти загрожує до 7 років в'язниці.

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Смертельна аварія на шахті "Листвяжна": коротко

  • Шахта "Листвяжна" розташовується в місті Бєлово Кемеровської області.
  • Там сталися вибух і задимлення.
  • На землю вдалося підняти 236 шахтарів. Місцеперебування ще 49 гірників залишалося невідомим.
  • Спершу повідомляли лише про 10 загиблих. Двоє осіб були у важкому стані.
  • За останніми даними, в лікарнях перебувають 38 осіб. Життя решти – не під загрозою.
Автор: Андрій Шляхтін