Понад 50 російських військових втекли з таборів через небажання воювати: жодного не знайшли

16 квітня 2022 , 16:50
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Джерело:

фейсбук Романа Цимбалюка

Не всі російські солдати хочуть їхати помирати в Україну. У надії врятувати своє життя деякі з них готові на дезертирство.

Деякі російські солдати навідріз відмовляються поповнювати вже понад 20-тисячну армію ліквідованих окупантів. Оскільки розірвати контракт вони бояться, то вирішують рятуватися втечею.

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Втечі солдат з польових таборів 

Впродовж квітня росіяни зафіксували понад 50 випадків втеч солдатів з польових таборів, які базуються на полігонах Західного військового округу. Втікачі-контрактники не хотіли брати участь у війні з Україною, тому вирішили рятуватися.

Наразі російська військова комендатура не змогла розшукати та затримати жодного солдата, який самовільно втік з табору. 

Дивіться відео про втрати ворога на 16 квітня

 

Автор: Ярослав Сиваківський