Понад 60 мігрантів затонули біля узбережжя Лівії: що відомо

У суботу 16 грудня стало відомо про загибель кількох десятків мігрантів біля Лівії. Про це написала Міжнародна організація з міграції (МОМ) у цій країні.

Проблема мігрантів із арабських країн не зникла. Люди намагаються залишити країну морем, але гинуть у хвилях або їх повертають.

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Що відомо про загибель мігрантів у Лівії

Через катастрофу біля Лівії, яка сталася в суботу, загинуло багато людей. Потонула 61 людина, у тому числі жінки та діти. Всі вони були мігрантами.

На щастя, загинули не всі. Загалом на човні було близько 86 осіб, тож дехто врятувався. Люди відпливли від лівійського міста Зуара на півночі країни.

Де Зуара в Лівії: показуємо на карті

Що робить МОМ

Міжнародна організація з міграції представлена в багатьох країнах, у тому числі в Україні. В нас вона допомагає внутрішньо переміщеним особам і протидіє торгівлі людьми. У світі МОМ регулює міграцію та реагує на кризи. Організацію заснували 1951 року в Брюсселі, штаб-квартиру розміщено в Швейцарії.

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