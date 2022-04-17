Понад 65 тисяч вибухонебезпечних предметів, які лишили окупанти, уже знешкодили

17 квітня 2022 , 09:56
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Джерело:

ДСНС

З початку повномасштабної війни на території України працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вже знешкодили 65 302 вибухонебезпечні предмети. З них – 1 937 авіаційних бомб.

Піротехнічні підрозділи ліквідували 417,4 кілограма вибухової речовини. Таку інформацію у ДСНС оприлюднили станом на 17 квітня. 

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За останню добу працівників ДСНС залучали до роботи 108 разів. Їм вдалось виявити, вилучити і знешкодити 1 253 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники обстежили територію площею 1081,47 гектара.

Найчастіше протягом останньої доби піротехніки працювали у таких областях:

  • Харківській – 2 615 разів;
  • Миколаївській – 1 096;
  • Київській – 801;
  • Донецькій – 295;
  • Сумській – 294.
Важливо! У випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону 101. Для отримання детальнішої інформації –  за посиланням. 

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Автор: Тетяна Сукач