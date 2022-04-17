Понад 65 тисяч вибухонебезпечних предметів, які лишили окупанти, уже знешкодили
17 квітня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
З початку повномасштабної війни на території України працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вже знешкодили 65 302 вибухонебезпечні предмети. З них – 1 937 авіаційних бомб.
Піротехнічні підрозділи ліквідували 417,4 кілограма вибухової речовини. Таку інформацію у ДСНС оприлюднили станом на 17 квітня.
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За останню добу працівників ДСНС залучали до роботи 108 разів. Їм вдалось виявити, вилучити і знешкодити 1 253 вибухонебезпечних предметів. Рятувальники обстежили територію площею 1081,47 гектара.
Найчастіше протягом останньої доби піротехніки працювали у таких областях:
- Харківській – 2 615 разів;
- Миколаївській – 1 096;
- Київській – 801;
- Донецькій – 295;
- Сумській – 294.
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