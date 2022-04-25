Понад 70 вбитих, знищені ЗРК "Панцир С1" та інша техніка: втрати окупантів на Півдні за добу

Російські вороги на Півдні за добу втратили понад 70 своїх "бійців", а також багато техніки. Зокрема мовиться про ракетно-гарматний комплекс та автомобільну й броньовану техніку.

Відповідну інформацію оприлюднили в оперативному командуванні "Південь". Це трапилось наприкінці 60 днів повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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На Півдні ЗСУ ефективно протистоять ворогу

Втрати окупантів складають 73 рашисти та 7 одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир С1", автомобільна та броньована техніка,

– написали у командуванні.

Додали також, що ворог посилив розвідувальну активність в бік адмінкордону Миколаївської області.

"Спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога нашими підрозділами зірвано. Понісши втрат до 50% складу ДРГ, рашисти відступили", – мовиться у повідомленні.

Також наші військові забезпечили контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини біля адмінмежі з Херсонщиною.

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