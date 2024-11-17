Понад 720 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 листопада
17 листопада 2024, 07:55Читать новость на русском
Сили оборони ліквідували ще 1640 окупантів. Також наші захисники та захисниці знищили понад 220 одиниць російської техніки та озброєння.
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 720 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Читайте також Через масштабні втрати на війні у російській армії зростає дефіцит молодших офіцерів, – ГУР
Втрати ворога на 17 листопада
- Особового складу – близько 720880 (+1640),
- танків – 9350 (+12),
- бойових броньованих машин – 19021 (+27),
- артилерійських систем – 20556 (+36),
- РСЗВ – 1252 (+0),
- засобів ППО – 999 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
- крилатих ракет – 2641 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85),
- спеціальної техніки – 3653 (+2).
Дивіться також "Тайфун" показав кадри знищення російського РЕБ "Борисоглебськ-2" вартістю 200 мільйонів доларів