Понад 720 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 17 листопада

17 листопада 2024, 07:55
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Автор: Юлія Муріна

Сили оборони ліквідували ще 1640 окупантів. Також наші захисники та захисниці знищили понад 220 одиниць російської техніки та озброєння.

Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 720 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 17 листопада

  • Особового складу – близько 720880 (+1640),
  • танків – 9350 (+12),
  • бойових броньованих машин – 19021 (+27),
  • артилерійських систем  – 20556 (+36),
  • РСЗВ – 1252 (+0),
  • засобів ППО – 999 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів  – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18974 (+60),
  • крилатих ракет – 2641 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29321 (+85),
  • спеціальної техніки – 3653 (+2).

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Втрати ворога на 17 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ