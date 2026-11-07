Пекло на Запоріжжі: понад 800 ударів за добу, цинічний злочин у Комишувасі та бої за Гуляйполе

Про складну та напружену ситуацію в регіоні розповів кореспондент в ефірі 24 Каналу.

Трагедія в Комишувасі: кількість жертв зростає, тіла ідентифікують за ДНК

У Комишувасі вже кілька днів поспіль триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російських керованих авіабомб. Умови, в яких працюють рятувальники ДСНС, надзвичайно важкі, а масштаби руйнувань – колосальні. На жаль, кількість загиблих унаслідок цього терористичного акту збільшилася.

Станом на момент виходу в ефір, обласна військова адміністрація підтвердила загибель 55 осіб,

– повідомив кореспондент.

Процес розкопок та впізнання просувається повільно. До пошуків залучені кінологи зі спеціально навченими собаками. Через значні ушкодження тіла багатьох загиблих неможливо впізнати візуально.

Оскільки тіла загиблих важко впізнати, родичі зниклих безвісти здають ДНК-аналізи для проведення ідентифікації, – зазначається у репортажі.

Доля багатьох людей, які перебували в епіцентрі вибуху, досі залишається невідомою, тож роботи триватимуть ще щонайменше кілька днів. Водночас трапляються й поодинокі дива: деякі люди, яких вважали зниклими безвісти, згодом виходили на зв'язок з інших місць.

Полювання за мостами та сотні ударів по області

Російські війська активізували удари по логістичних вузлах Запоріжжя. Протягом двох діб ворог цілеспрямовано намагався поцілити в запорізькі мости та греблю Дніпрогесу.

Під час атак поліція повністю перекриває рух, – підкреслив журналіст, описуючи заходи безпеки в місті.

Загалом інтенсивність обстрілів регіону залишається критичною. Лише за одну добу зафіксовано 848 ударів по 55 населених пунктах Запорізької області. Ворог масовано застосовує артилерію, сотні безпілотників та нищівні КАБи.

Ситуація на фронті: штурми на Гуляйпільському напрямку та хитрощі в Каховському водосховищі

Найгарячішою точкою на лінії зіткнення в Запорізькій області залишається Гуляйпільський напрямок. За добу Сили оборони відбили тут 8 атак окупантів у бік населених пунктів Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Ворог постійно намагається просуватися, зазнає значних втрат, але проводить ротацію, підтягуючи резерви.

На Оріхівському та Василівському напрямках масованих лобових штурмів не зафіксовано, проте росіяни вдалися до іншої тактики.

Вони намагаються просуватися дном висохлого Каховського водосховища в напрямку села Приморське та річки Конка, щоб прорватися до Малокатеринівки, – розповідає кореспондент про дії загарбників.

Втім, українські захисники вчасно виявляють та знищують такі інфільтраційні групи.

Російське командування продовжує безжально кидати свій особовий склад на штурми без жодного стратегічного успіху. Натомість українські воїни демонструють високу ефективність у використанні техніки та засобів РЕБ. Наприклад, бійці 225-го штурмового полку змогли збити один ворожий FPV-дрон, а інший, що застряг у лобовому склі їхнього автомобіля, успішно знешкодили без детонації.

Ситуація на Запоріжжі: дивітся відео

Дзеркальна відповідь: Сили оборони нищать інфраструктуру в тилу Росії

Поки Росія тероризує українські міста – зокрема, завдавши комбінованого удару по Північному мосту в Києві, де було пошкоджено дорожнє полотно, тролейбусні лінії та лінії електропередач – Сили оборони України завдають точних ударів у відповідь по території РФ.

Українські дрони систематично атакують російські нафтопереробні заводи та оборонні підприємства:

Саратовський НПЗ: об'єкт, який забезпечує паливом російську армію.

об'єкт, який забезпечує паливом російську армію. Завод «Протон» в Орлі: підприємство, що виробляє електронні компоненти для ракет «Іскандер-М».

підприємство, що виробляє електронні компоненти для ракет «Іскандер-М». Афіпський НПЗ (біля Новоросійська): ключовий логістичний вузол для експорту російської нафти, а також військові склади в Ростовській області.

Світло за графіком та "присяга першокласників": що відбувається в окупації

Життя на тимчасово окупованих територіях Запорізької області залишається надзвичайно складним. Окупаційна влада неспроможна забезпечити базові потреби людей, через що в містах тривають постійні блекаути, є серйозні проблеми з газом, водою та електрикою.

Окремим вектором російського терору є цинічна мілітаризація українських дітей. У Мелітопольській школі №15 першокласників змусили приймати "присягу кадетів".

"Захід проводили у присутності озброєних осіб у балаклавах", – повідомив кореспондент, наголошуючи, що нав'язування військової ідеології через методи "кадетського братства" є черговим воєнним злочином Росії.

Паралельно ворог працює над пропагандистською картинкою. Зокрема, в Олешках росіяни використовують так звані "гуманітарні місії", щоб створити ілюзію масового виїзду українців до Росії, хоча насправді для телевізійних сюжетів вивезли лише кілька родин.