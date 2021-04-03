Ми обурені, – понад 900 культурних діячів та організацій звернулись до Зеленського

Українські культурні діячі, громадські організації та інституції звернулись до президента Володимира Зеленського з відкритим листом на захист культурних інституцій.

Серед них – правозахисник Мирослав Маринович, письменники Андрій Курков, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Андрій Курков, Ірена Карпа, Оксана Забужко, режисер Олег Сенцов.

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А також художник Олександр Ройтбурд, голова правління ПАТ НСТУ Зураб Аласанія, Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу, ГО Українер, Рух ЧЕСНО, Українська гільдія режисерів та інші.

У листі до Зеленського вони висловили стурбованість долею українських культурних інституцій нового покоління, що постали або вийшли на новий рівень завдяки Революції Гідності.

Мовиться про Український культурний фонд, Український інститут, Довженко-Центр, Український інститут книги, Державне агентство України з питань кіно, Мистецький Арсенал.

Ці інституції є успішними провідниками державної культурної політики навіть у надскладні часи війни й пандемії, зазначили автори звернення.

Вони вимагають негайної реакції очільників держави та солідарного захисту і контролю з боку всіх, кому не байдужа Україна, включно з міжнародною спільнотою.

Основні тези звернення

"Ми обурені згортанням підтримки та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення".

та наступом на деякі з культурних інституцій у вигляді прямого й непрямого тиску, обмеження фінансування, повернення практики ручного управління і "телефонного права", залякування перевірками та перспективами рейдерського захоплення". "Ми обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений".

на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а "перемагає" попередньо узгоджений". "Ми знаємо, що може трапитися далі, а це – нехтування європейськими цінностями, саботаж реформ, замикання України в "пострадянському" просторі".

Таку небезпеку автори документа побачили, передовсім під час конкурсу на посаду голови Держкіно у 2020 році та у 2021 — під час проведеного з порушеннями конкурсу на визначення складу Ради з державної підтримки кінематографії, сформованої з учасників телеринку, наближених до влади.

Окрім того, упродовж 2020 року чинився також тиск на "Довженко-Центр", що заледве не призвело до колапсу інституції. Нині ж під загрозою якщо не знищення, то перетворення на порожній фасад опинився Український культурний фонд.

Ми стаємо в обороні цих культурних інституцій та цінностей нової України і вимагаємо негайно припинити тиск і нападки, повернути фінансову підтримку їхньої діяльності,

– мовиться у листі.

Автори закликали також забезпечити прозорі та чесні конкурси на посади нових керівників. Адже такі інституції, побудовані за кілька років з нуля, слід захищати і берегти.

"Ми не дозволимо, щоб у середовищі культурної спільноти поширювалися апатія чи розчарування, зростав відтік культурних та інтелектуальних сил за межі України. Ми готові публічно відстоювати європейські цінності, як-от право на відкритість, демократичність, професійність і прозорість, які сповідуємо разом із новими постмайданними культурними інституціями", – додали вони.