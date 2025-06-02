Понад половина цілей знищена: як вночі відпрацювала ППО
- У ніч на 2 червня противник атакував 84-ма засобами повітряного нападу, з яких 52 цілі були знищені силами ППО.
- Атака включала дрони "Шахед" та ракети, спрямовані на об'єкти в Харківській, Чернігівській, Донецькій та Херсонській областях.
У ніч на 2 червня противник атакував 84-ма засобами повітряного нападу, серед яких 80 дронів та 4 ракети. Сили ППО збили 52 цілі.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Напад противника військові відбивали з вечора 1 червня.
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Скільки цілей знищено в українському небі
Росіяни за ніч запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Також ворог запустив три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та крилату ракету Іскандер-К.
Російські цілі намагалися уразити об'єкти в Харківській, Чернігівській, Донецькій та Херсонській областях.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– повідомили в ПС.
За даними Повітряних Сил, вдалося знешкодити 52 засоби повітряного нападу противника на Сході, Півдні та Півночі країни. Серед збитих цілей – 15 ворожих "Шахедів" та безпілотники інших типів. 37 дронів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.
Військові прозвітували про збиті дрони / Інфографіка Повітряних Сил
На жаль, були і влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки можете знайти в нашому телеграмі.
Нагадаємо, в ніч проти 1 червня Росія запустила по Україні майже 500 БпЛА, що стало абсолютним рекордом нинішньої війни.