Понад сотня авто, земельні ділянки та будівлі: суд арештував майно родичів Медведчука та Козака

Суд арештував майно, яке належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Йдеться про сотню авто, земельні ділянки та будівлі. Відповідне клопотання Державного бюро розслідувань задовольнив Личаківський райсуд Львова, повідомила пресслужба ДБР 11 травня.

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Суд арештував майно родичів Медведчука та Козака

Зазначають, що розмір статутного капіталу 6 арештованих підприємств складає понад 80 мільйонів гривень.

Арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном наклали, зокрема, на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень. Серед них – приміщення площею майже 300 квадратних метрів у центрі Львова,

– йдеться у повідомленні.

Також арештували 126 автомобілів, серед яких – легкові і вантажівки "КРАЗ" та "КАМАЗ".

Родичі Медведчука й Козака підозрюються у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України).

Тож суд заборонив продавати та розпоряджатися майном родичів нардепів та наклав на нього арешт.

Далі ДБР буде ініціювати передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.

Що цьому передувало

27 квітня ДБР провело низку обшуків у Львові та області за місцями реєстрації і власності братів Віктора Медведчука й Тараса Козака.

Лише під час обшуку в одній з квартир, яка належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів США, 8,5 тисячі євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки.

Депутатів підозрюють у можливому незаконному видобутку їхньою фірмою піску у двох кар'єрах на Львівщині: у селі Родатичі Городоцького району і селі Великополе Яворовського.

Нагадаємо, яхту Royal Romance Віктора Медведчука, яку арештували в Хорватії та передали для Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та менеджменту активами, хочуть виставити на продаж. Гроші спрямують в український бюджет. Приблизна ціна яхти – аж 200 мільйонів доларів.

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