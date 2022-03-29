Понад три чверті – чоловіки: прикордонники повідомили, скільки українців приїхали з-за кордону
29 березня 2022 , 06:24Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
З початку російського вторгнення 24 лютого до України повернулися понад 510 тисяч громадян. Понад три чверті з них – чоловіки.
Натомість виїхало з України 3,2 мільйона громадян. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
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Загалом з 24 лютого на в'їзд прослідувало понад 510 тисяч громадян України, більшу частину з них, приблизно 75 – 80 відсотків, становлять чоловіки,
– сказав Демченко.
До слова, актуальну інформацію про черги на кордонах можна переглянути на офіційній сторінці ДПСУ.
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