Понівечені будинки та постраждалі: відео та фото наслідків ракетного обстрілу Запоріжжя

Ввечері 29 липня країна-терористка вгатила ракетою по мирним українцям в Запоріжжі. Ракета влучила по відкритій місцевості, однак цивільну інфраструктуру це не вберегло.

Зокрема, були пошкоджені багатоповерхові будинки, супермаркет, а також будівля освітнього закладу. На жаль, також ракета обірвала життя двох українців: чоловіка та жінки. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

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Вибухова хвиля повибивала вікна

Попри те, що ракета вдарила по відкритій місцевості, вибухова хвиля завдала чимало шкоди. Вона у житлових будівлях, а також будівлях супермаркету та освітнього закладу повибивала вікна.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю: відео

При цьому, як повідомили очевидці, що в момент обстрілу перебували у магазині, перед ударом не було чутно жодного гулу. Їх від розбитого скла уберегли острівці у приміщенні.

Ніякого гулу, нічого не було. Просто дуже великий шум був, мабуть, від вибитого скла. … Це було в секунду. Потім була паніка,

– розповіла продавчиня магазину.

Перед ударом гулу не було: дивіться свідчення очевидиці

У Запоріжжі уже ліквідовують наслідки атаки

Як невдовзі після обстрілу зазначив виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв, на місцях уже почали працювати відповідні служби. Зокрема, розгорнули намет міської ради, почали працювати психологи та благодійники, а міські служби – ліквідовувати наслідки ворожого удару по Запоріжжю.

Так, станом на 20:23 представники благодійного фонду "Посмішка ЮА" надають людям психологічну допомогу, а представники громадської організації "Пролісок" надають плівку для тимчасового закриття вікон. Соціальні працівники ж консультують мешканців постраждалих квартир. Також вони разом з представниками районної адміністрації продовжують обходити будинки та фіксувати пошкодження.

На цей час зафіксовано, що у результаті ракетної атаки вибито вікна у 13 багатоповерхівках. Бригади "Запоріжремсервісу" продовжують "закривати" їх плитами OSB. Аналогічні роботи виконуються у навчальному закладі спільними зусиллями колективу та департаменту освіти міськради,

– повідомив Анатолій Куртєв.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя / Анатолій Куртєв, Суспільне Запоріжжя, РІА Мелітополь

Також Анатолій Куртєв надав номери телефонів, за якими українці можуть звернутися, якщо їхня оселя постраждала внаслідок російської атаки. Для цього можна звернутися зі стаціонарного телефону за номером 15-80 або з мобільного за номерами:

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80;

(095) 220 41 11;

(067) 220 41 12.