Понівечені житлові будинки, сотні вбитих: страшні кадри спаленої та зруйнованої Бородянки
6 квітня 2022 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Олексій Кулеба показав моторошні кадри з Бородянки. Російські окупанти перетворили селище на руїни.
Кулеба розповів, що у Бородянці – понівечені житлові будинки. Інфраструктура – зруйнована майже вщент.
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Бородянка – ще один символ злочинів російських окупантів. Сотні вбитих мирних жителів. Попереду багато роботи з відновлення. Ми все відбудуємо, але жодної смерті не пробачимо,
– заявив Кулеба.
Наразі у Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці. Звозять гуманітарну допомогу.
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