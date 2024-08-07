Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні

Володимир Зеленський 7 серпня підписав закон щодо поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Верховна рада прийняла акт ще 16 липня.

Особа, поновлена у військовому званні, користується правами та пільгами, встановленими законодавством, відповідно до поновленого військового звання. Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування у виданні "Голос України".

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Закон про поновлення військових

Основна мета — поновлення у званні військовослужбовців, позбавлених у минулому військових звань у дисциплінарному порядку, за зразкове виконання службових обовʼязків та бойових завдань задля використання їхніх професійних, організаторських здібностей, військової та спеціальної підготовки, бойового досвіду під час дії воєнного стану,

– вказали у Верховній Раді.

Мінімальний строк проходження військової служби для застосування до нього заохочення, становить шість місяців. Ухвалити відповідне рішення можуть міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ. Перший – щодо військових звань офіцерського складу, а другий щодо звань сержантського (старшинського) складу.