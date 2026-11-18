У столиці готують альтернативне сполучення між правим і лівим берегами Дніпра на випадок серйозного пошкодження мостів. Роботи вже розпочали, однак завершити їх планують не одразу.

Про практичне облаштування понтонів повідомив очільник Деснянської районної державної адміністрації у місті Києві Максим Бахматов у подкасті ЦЕ БАЗА.

Коли у Києві з'являться понтонні переправи?

Максим Бахматов заявив, що в Києві вже розпочали будівництво понтонних переправ через Дніпро. Вони мають забезпечити мінімальне транспортне сполучення між берегами у разі критичного пошкодження або руйнування мостів.

Єдине, що робиться зараз – реально будуються переправи. Почали будувати переправи. Протягом 2 – 3 місяців їх закінчать. Є шанс, що їх закінчать,

– розповів посадовець.

За його словами, переправи розраховані насамперед на проїзд спеціального транспорту та автомобілів, необхідних для забезпечення життєдіяльності міста.

Водночас масштабніших альтернатив, зокрема будівництва тунелів під Дніпром, наразі не передбачено.

Яка ситуація з мостами Києва після російської атаки?

У ніч проти 17 листопада російські війська завдали ракетних ударів по мостах столиці. Через пошкодження рух Північним та Південним мостами тимчасово перекривали.

Станом на 18 листопада транспортне сполучення частково відновили, однак на окремих переправах продовжують діяти обмеження.

Південний міст: дозволено рух автомобілів масою до 10 тонн та громадського транспорту до 18 тонн. Проїзд із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст: рух дозволено лише громадському та спеціальному транспорту крайньою правою смугою в обох напрямках.

Міст Патона: діє реверсивний рух залежно від часу доби.

Подільський мостовий перехід: після оголошення повітряної тривоги можливі тимчасові обмеження.

Дарницький міст і міст Метро: працюють без обмежень.

Крім того, 18 листопада з 13:00 на Північному та Південному мостах тимчасово вимкнули комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.