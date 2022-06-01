Попасна майже повністю знищена окупантами: Казанський показав, як виглядає місто

Наступ ворога на Донеччину та Луганщину триває. Ворог безжально гатить по мирних містах, стираючи їх з лиця землі.

Російські окупанти вирішили використовувати тактику "випаленої землі". Їх цікавить лише захоплення території, тому вони готові знищити абсолютно все, що трапляється на їхньому шляху.

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Попасна зруйнована

Донеччина та Луганщина перебувають під постійним вогнем російських окупантів. Ворог готовий знищити абсолютно все, аби лиш виконати своє завдання – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Денис Казанський показав, як виглядає Попасна на Луганщині, яка стала на шляху окупантів. Росіяни практично знищили місто – від будівель залишилися самі руїни.

Як виглядає знищена Попасна: відео

Ситуація на Луганщині та Донеччині: останні новини

Російським окупантам вдалося прорватися у Сєвєродонецьк, який після окупації Луганська у 2014 став адміністративним центром області. Загарбники взяли під контроль східну частину міста, тривають запеклі вуличні бої. Місто не оточене.

Російські окупанти всіляко намагаються приховати ті шалені втрати, яких вони зазнали у війні проти України. Депутат Держдуми Андрій Картаполов навіть заявив, що через "зміну підходу до бойових дій" рашисти майже не мають втрат. Насправді ж деяке падіння динаміки ліквідації окупантів пов'язане з тим, що ворог просто знищує все на своєму шляху, і лише після цього посилає вперед війська. Та навіть така тактика не дозволяє Росії досягнути цілей, а її втрати таки сягають десятків солдатів на день.

У знищеному росіянами Маріуполі дуже важка гуманітарна ситуація. Ворог перетворив місто на велике гетто, в якому може розстрілювати мирних громадян. Проблема з продовольством така масштабна, що рашисти змушують місцевих мешканців працювати за воду. Окрім того, окупанти продовжують проводити "фільтраційні заходи" та незаконну депортацію наших громадян. Особливо активно ворог вивозить на свою територію українських дітей.

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