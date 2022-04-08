Попасну закидають мінами та артилерією: ціле місто стирають з лиця землі, – Гайдай

Місто Попасна в Луганській області опинилося під потужними обстрілами російських військових. Окупанти стираються місто з лиця землі.

Окупанти гатять з "Градів" і застосовують авіацію

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він розповів, що масовані обстріли Попасної видно здалеку.

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Гайдай повідомив, що російський агресор закидає Попасну мінами. Під час обстрілів міста ворог використовує артилерію, зокрема – "Град", "Смерч" і "Ураган".

Також росіяни бомблять Попасну з допомогою авіації.

Важко мені передати словами, але якщо навіть бути не в Попасній, а поруч десь біля Попасної... На трасі, з Лисичанську... То чітко видно і зрозуміло, що Попасну просто закидають мінами, артилерією, активними снарядами. Це і "Град", "Смерч" і "Ураган". Авіація бомбить. Вони просто стирають все з лиця землі,

– сказав Гайдай.

Він пояснив логіку дій російських окупантів. За словами Гайдая, вони хочуть зруйнувати місто, щоб легко пройти цю територію, коли підуть у наступ.

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