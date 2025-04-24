24 квітня, 22:20
Попередньо, Росія застосувала північнокорейську ракету, – Зеленський про удар по Києву
У Києві ще триває розбір завалів після терористичного удару Росії. Попередньо, агресор атакував балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі,
– заявив президент.
Зеленський наголосив, якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.