Попередньо, Росія застосувала північнокорейську ракету, – Зеленський про удар по Києву

У Києві ще триває розбір завалів після терористичного удару Росії. Попередньо, агресор атакував балістичною ракетою виробництва Північної Кореї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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За попередньою інформацією, росіяни застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї. Наші спецслужби перевіряють усі деталі,

– заявив президент.

Зеленський наголосив, якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна.