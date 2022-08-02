Попередньо, росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району, – ОВА
2 серпня 2022 , 18:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм Максима Козицького
На Львівщині 2 серпня пролунали вибухи під час тривоги. Влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району.
За попередньою інформацією, вибухи чули саме в цьому районі. Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький.
Читайте також Над Вінницькою областю працює ППО: 2 ворожі ракети збили
Чиновник зазначив, що оперативні служби вже виїхали на місце. Деталі атаки обіцяють оприлюднити згодом.
Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару,
– написав Козицький.
Що цьому передувало
По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин. Про вибухи на Львівщині місцеві жителі повідомили о 18:24. Зазначали, що над місцем "прильоту" в області здійнявся дим.
- Крім того, вибухи чули на Вінниччині. У місцевій ОВА підтвердили успішну роботу сил протиповітряної оборони. Глава ОВА Сергій Борзов розповів, що над областю збили 2 російські ракети.
- Звуки вибухів чули також на Миколаївщині, хоча повідомляли, що в самому обласному центрі поки спокійно. В ОК "Південь" розповіли, що над Миколаївщиною ППО збила 4 ворожі крилаті ракети типу Х. Окупанти заупскали їх з Каспійського моря.
- Неспокійно було й та Кіровоградщині. Офіційної інформації щодо цього немає. Припускають, що в регіоні могла спрацювати ППО.
Попередній обстріл Львівщини
- Вночі та вранці 25 червня російські війська запустили десятки ракет по Україні. На Львівщину полетіли 6 з них, але 2 збила ППО. Ракети вкотре влучили у Яворівський полігон. Тоді постраждали четверо людей. Козицький повідомляв, що усі – військовослужбовці.
- 1 червня ввечері у Львівській області росіяни також завдали ракетного удару. Прилетіло по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах. 5 людей травмувались Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомляв, що серед залізничників постраждалих немає.
Дивіться також – росіяни вдарили по Чугуєву, що на Харківщині: відео