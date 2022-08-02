Попередньо, росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району, – ОВА

На Львівщині 2 серпня пролунали вибухи під час тривоги. Влада повідомила, що росіяни завдали ракетного удару по Червоноградському району.

За попередньою інформацією, вибухи чули саме в цьому районі. Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

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Чиновник зазначив, що оперативні служби вже виїхали на місце. Деталі атаки обіцяють оприлюднити згодом.

Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару,

– написав Козицький.

Що цьому передувало

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько двох годин. Про вибухи на Львівщині місцеві жителі повідомили о 18:24. Зазначали, що над місцем "прильоту" в області здійнявся дим.

Крім того, вибухи чули на Вінниччині. У місцевій ОВА підтвердили успішну роботу сил протиповітряної оборони. Глава ОВА Сергій Борзов розповів, що над областю збили 2 російські ракети.

Звуки вибухів чули також на Миколаївщині, хоча повідомляли, що в самому обласному центрі поки спокійно. В ОК "Південь" розповіли, що над Миколаївщиною ППО збила 4 ворожі крилаті ракети типу Х. Окупанти заупскали їх з Каспійського моря.

Неспокійно було й та Кіровоградщині. Офіційної інформації щодо цього немає. Припускають, що в регіоні могла спрацювати ППО.

Попередній обстріл Львівщини

Вночі та вранці 25 червня російські війська запустили десятки ракет по Україні. На Львівщину полетіли 6 з них, але 2 збила ППО. Ракети вкотре влучили у Яворівський полігон. Тоді постраждали четверо людей. Козицький повідомляв, що усі – військовослужбовці.

1 червня ввечері у Львівській області росіяни також завдали ракетного удару. Прилетіло по об'єктах інфраструктури – це залізниця в Стрийському та Самбірському районах. 5 людей травмувались Голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін повідомляв, що серед залізничників постраждалих немає.

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Під час повітряної тривоги завжди слід йти в укриття. Крім того, суворо заборонено публікувати в мережі фото чи відео вибухів та "прильотів". Це тільки допоможе воррогу скорегувати вогонь.