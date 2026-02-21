На Сумщині мешканців трьох сіл закликали обмежити перебування на вулиці: в чому причина

Жителів трьох населених пунктів у Сумській області просять без нагальної потреби не виходити з дому. Людей закликають бути уважними та уникати перебування на відкритій місцевості.

Спостерігається значна загроза російських атак. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова.

Про що попередили мешканців Сумщини?

Мешканців Великої Писарівки, Ямного та Вільного на Сумщині закликали без нагальної потреби не виходити з дому ввечері та 22 лютого.

Голова громади наголосила, що за інформацією від військових, ворог активізувався, а його дії можуть становити загрозу для цивільного населення.

Людей просять максимально обмежити пересування та не перебувати на відкритій місцевості. Такі рекомендації пов'язані з безпековою ситуацією в регіоні. У громаді наголошують на необхідності бути уважними та обережними, а також стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади.

Зверніть увагу! Зазначені пункти знаходяться недалеко від кордону із Росією та часто стають мішенню для окупантів.

Що відомо про спроби росіян просунутися на Сумському напрямку?