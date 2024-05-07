ТЦК попереджають про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми

Хмельницький обласний ТЦК нагадав про заборону поширювати інформацію про діяльність працівників військкомату. Там нагадали, що за це передбачена кримінальна відповідальність.

Йдеться про статтю про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Громадяни, які поширюють заборонену інформацію, ризикують опинитися за ґратами.

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Попередження від ТЦК

У ТЦК наголосили, що у соцмережах або месенджерах заборонено поширювати дані про місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК під час виконання ними заходів оповіщення.

Там пояснили, що це призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на службу, а також підриває авторитет ЗСУ у суспільстві. Окрім цього, за поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність.

Виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом, чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності,

– пишуть у ТЦК.

Громадянину, який порушив закон, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Штрафи для ухилянтів