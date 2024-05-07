ТЦК попереджають про кримінальну відповідальність: за що світить 8 років тюрми
Джерело:Хмельницький ТЦК
Хмельницький обласний ТЦК нагадав про заборону поширювати інформацію про діяльність працівників військкомату. Там нагадали, що за це передбачена кримінальна відповідальність.
Йдеться про статтю про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період. Громадяни, які поширюють заборонену інформацію, ризикують опинитися за ґратами.
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Попередження від ТЦК
У ТЦК наголосили, що у соцмережах або месенджерах заборонено поширювати дані про місця перебування, пересування військовослужбовців ТЦК під час виконання ними заходів оповіщення.
Там пояснили, що це призводить до розкриття форм та методів виконання завдання з призову на службу, а також підриває авторитет ЗСУ у суспільстві. Окрім цього, за поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність.
Виражаються у втручанні в цю діяльність, створенні перешкод, перепон, спрямованих на недопущення, припинення чи заборону проведення окремих дій підрозділами ЗСУ та іншими військовими формуваннями, прийняття тактичних чи стратегічних рішень керівництвом, чи особовим складом зазначених підрозділів задля ускладнення або унеможливлення здійснення законної діяльності ЗСУ та іншими військовими формуваннями або істотному зниженні її ефективності,
– пишуть у ТЦК.
Громадянину, який порушив закон, загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Штрафи для ухилянтів
- Згідно з новим законом про мобілізацію вже з травня зростуть штрафи за ухилення від військової служби.
- Зараз штраф за ігнорування вимоги піти в ТЦК і оновити свої дані становить від 1700 до 5200 гривень. Однак вже з 18 травня, коли набуде чинності закон, сума зросте вже до 17 – 25 тисяч гривень за перше правопорушення. Для посадових/юридичних осіб – від 34 000 до 59 500 гривень.
- Якщо особа проігнорувала повістку вперше, то її штрафуватимуть. Якщо й після цього військовозобов'язаний не з'явився у ТЦК, то структура направляє запит у відділ поліції з проханням провести його адмінзатримання. Якщо цього зробити не вдалося – військкомат направляє "вимогу".
- Якщо проігнорувати цей документ, то ТЦК будуть змушені звернутися до суду з заявою про заборону керувати транспортними засобами та накладення інших адміністративних стягнень на цю людину як на ухилянта.