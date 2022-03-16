Поповнили запас ліків і почали дистанційне навчання: мер Скадовська про ситуацію в місті

У тимчасово зайнятому росіянами Скадовську на Херсонщині вдалося дещо стабілізувати ситуацію. Завдяки роботі міської та обласної влади у місті поповнили запаси інсуліну та розпочали дистанційне навчання у школах.

Про ситуацію у місті розповів голова Скадовська Олександр Яковлєв. Разом з тим він розвіяв чутки щодо того, що перебуває не у Скадовську, та навіть довів це світлиною на фоні моря.

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Не дивлячись на сьогоднішні реалії війни, впевнений, що треба знаходити місце і для позитивних думок. Це дає сили та мотивацію для життя,

– поділився роздумами очільник Скадовська.

Мер Скадовська запевнив, що залишається у місті / Фото з фейсбуку Олександра Яковлєва

У Скадовську поповнили запаси інсуліну

Саме позитивними новинами у складній ситуації й поділився Олександр Яковлєв. Першим успіхом стало те, що завдяки роботі обласного департаменту здоров'я вдалося поповнити запас інсуліну в місті.

Препарат, як і раніше, безкоштовно розподілятимуть через сімейних лікарів. Однак, мер закликав містян не йти за ліками усім і одразу, адже препарати видаватимуть лише тим пацієнтам, у кого цього тижня наближається дата видачі чергової партії.

Водночас голова Скадовська зазначив, що з іншими ліками справи йдуть не так добре. Він запевнив, що департамент знає про потреби мешканців, однак наразі не може надати допомогу та забезпечити місто усіма необхідними препаратами.

У місті відновили дистанційне навчання

За словами Олександра Яковлєва, вже другий день як у Скадовську відновили дистанційний навчальний процес для школярів. У такому ж форматі відбуваються й заняття у музичній школі.

Працюють комунальні підприємства

У Скадовську також працюють і комунальні підприємства громади. Мер зауважив, що хоч уряд і дає можливість відстрочки комунальних платежів без жодних штрафів, варто розуміти, що підприємствам важливо своєчасно сплачувати за електроенергію та видавати зарплати працівникам. Тому він попросив здійснювати платежі за комуналку усіх, хто має таку можливість.

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Виплати – за планом

Олександр Яковлєв запевнив, що за інформацією пенсійного фонду, усі пенсії виплатять вчасно і навіть з випередженням графіку.

У тих, хто отримує гроші на картки, не повинно виникнути жодних проблем. Однак, ті, хто отримує пенсії готівкою, мають бути готовими до можливих затримок. У відділеннях Укрпошти наразі немає достатньої кількості готівки.

"У місті виплати потрохи йдуть, але в селі ситуація складніша. Керівництво Укрпошти намагається вирішити цю проблему", – написав Яковлєв.

Крім того, відділ соціального захисту населення відпрацьовує усі звернення громадян щодо надання допомоги. Наразі це можливо завдяки меценатам, фермерам та підприємцям. У селах запит на додаткову виплату можна оформити через старосту та закріплених соцпрацівників.

Голова міста просить розуміти, що допомогу надають тим, хто справді її потребує. В основному це малозабезпечені мешканці, багатодітні сім'ї та ті, хто не має реальної можливості забезпечити себе самостійно. Ті ж, хто звертається з формулюванням "Дайте і мені, бо усім дають", звичайно, отримують відмову.

Безпека у місті

Олександр Яковлєв назвав головним завданням місцевої влади збереження життя та здоров'я кожного члена громади. Саме тому у Скадовську продовжують працювати нічні патрулі. Він подякував усім мешканцям міста, за те, що там майже немає порушників комендантської години.

На жаль, мусимо знайти сили та навчитися адекватно реагувати на присутність російських військових. Вони тепер в місті щодня, і можуть з'явитися в будь-який час та будь-де. Проти мирних громадян ніхто не має права застосовувати зброю. Звісно, не треба їх провокувати,

– зауважив мер.

Також міський голова розповів про поїздки до Херсона. "Проїхати можна. Біля мосту доведеться пройти 2 – 3 блокпости. Перевіряють документи та багаж. Враховуйте, що може бути черга на кілька годин на блокпості, що на в'їзді до Херсона. На решті блокпостів – проходження без затримок", – прокоментував Яковлєв.

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