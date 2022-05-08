Попри нову маску, звіра впізнали – Зеленський про країни, які підтримують Україну

Людство не протрималось без війни навіть століття й прогавило зло, але це розуміють країни, які активно підтримують Україну у віні проти Росії.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у зверненні до українців в День пам'яті та примирення, передає 24 канал. За його словами, ці країни попри нову маску звіра впізнали його, бо на відміну від декого пам'ятають, за що і проти чого боролися наші предки, не переплутали перше з другим та не поміняли їх місцями.

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Польща

Не забули поляки, на землі яких нацисти почали свій марш і зробили перший постріл Другої світової війни. Не забули, як спочатку зло тебе звинувачує, провокує, називає агресором, а потім нападає о 4:45 і каже, що це самозахист. І вони бачили, як це повторилося на нашій землі. Вони пам'ятають зруйновані нацистами Варшаву і бачать, що зробили з Маріуполем,

– сказав президент.

Велика Британія

За його словами, не забули британці, як нацисти стирали з лиця землі Ковентрі, який бомбили 41 раз, як звучала "Місячна соната" від Люфтваффе, коли по місту безперервно гатили 11 годин, як зруйнували його історичний центр, фабрики, собор Святого Михаїла, і вони бачили, як ракетами били по Харкову, як спотворили його історичний центр, заводи й Свято-Успенський Собор.

"Вони пам'ятають, як Лондон бомбили 57 ночей поспіль, як "Фау" падали на Берфаст, Портсмут, Ліверпуль, і бачать, як прилітають крилаті ракети в Миколаїв, Краматорськ, Чернігів. Пам'ятають, як гатили по Бірмінгему, і бачать, як дістається його місту-побратиму Запоріжжю", – розповів Зеленський.

Нідерланди

Також за його словами, пам'ятають нідерландці, як Роттердам став першим місцем, що зазнало тотального знищення, коли нацисти скинули на нього 97 тонн бомб.

Франція

Це пам'ятають французи, пам'ятають Орадур-сюр-Глан, де есесівці спалили живцем півтисячі жінок і дітей. Масові повішення в Тюлі, різанина в селищі Аск. Багатотисячна акція спротиву в окупованому Ліллі. Вони бачили, що зробили в Бучі, Ірпені, Бородянці, Волновасі, Тростянці. Вони бачать, як окупували Херсон, Мелітополь, Бердянськ та інші наші міста, в яких люди не здаються і виходять на багатотисячні мирні акції, які не під силу окупанту. І все, що вони можуть, лише стріляти по мирних людях,

– зазначив президент.

Чехія

Він додав, що це не забули і чехи, як за менше ніж за добу нацисти знищили Лідиці, залишивши від селища суцільне попелище. Вони бачили, як знищили Попасну, від неї не залишилось навіть попелища.

Інші країни

"Не забули греки, які пережили масові вбивства і розстріли на всій території, блокаду й великий голод. Про це пам'ятають американці, які билися зі злом на два фронти, які пройшли Перл-Харбор і Дюнкерк разом із союзниками. І всі ми разом проходимо нові не менш складні битви", – пояснив президент.

За його словами, це пам'ятають усі, хто пережив Голокост, як один народ може сильно ненавидіти інший. Це не забули литовці, латвійці, естонці, данці, грузини, вірмени, бельгійці, норвежці та ще багато, багато інших, всіх, хто постраждав від нацизму на своїй землі, і всі, хто переміг його у складі антигітлерівської коаліції.

Звернення Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення: дивіться відео