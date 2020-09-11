Попри обурення окремих депутатів Київської міської ради мер Віталій Кличко зміг протягнути рішення про виділення ще 400 мільйонів гривень компанії "Еко-Буд-Трейд" "смотрящого" Дениса Комарницького.

Про це стало відомо з відеотрансляції засідання Київської міської ради 10 вересня 2020 року.

Виділення додаткових коштів ЕБТ було, за словами депутатів, "приховане" у проєкті рішення про зміни до бюджету міста, покликані виплатити зарплату працівникам комунальних підприємств перевізників.

"Проблема в тому, що в цьому проєкті рішення закладено не тільки важливі питання, як виплати зарплат, а ще й пролобійовані інтереси аферистів. Які хочуть отримати аванси на роботи, які ще не мають ані техніко-економічного обґрунтування, ані проєктних робіт. Я кажу саме про Подільський міст і про забудовника "Еко-Буд-Трейд". Які хочуть отримати 400 мільйонів гривень. Колеги не бачать цього в проєкті рішення, бо воно приховане нульовим коригуванням і листами. Для того, щоб зняти це напружене питання, а люди отримали зарплату, я вніс альтернативний проєкт рішення, який підписали багато депутатів. Цей проєкт передбачає виплату зарплати транспортним колективам не тільки в розмірі, який вже нарахований, але й з передбаченням того, що буде й далі карантин. Він передбачає закласти вдвічі більше грошей на зарплати транспортникам. Розгляд і ухвалення цього рішення залежать тільки від вас, давайте не йти в аферистів на поводу", – звернувся до мера депутат Антон Дрепін.

Зазначимо, що згадана компанія "Еко-Буд-Трейд", згідно з численими публікаціями у ЗМІ та заявами депутатів і експертів, фактично належить "смотрящому" Денису Комарницькому.

"Ми всі в цій залі підтримуємо те, що потрібно виплатити заробітні плати співробітникам комунальних підприємств – люди мають отримати свої гроші. Я особисто абсолютно не підтримую в тому, щоб були зараз перед виборами якісь "пільги" якимось структурам. Ба більше щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу – там стільки скандалів! Давайте проголосуємо за зарплати – є проєкт рішення Дрепіна", – запропонував Владислав Михайленко.

Цю ж саму ідею підтримали й інші депутати, запропонувавши підтримати виплату зарплати комунальникам окремим рішенням.

"Прошу не підтримувати ці правки до бюджету, тому що тут між нульовими коригуваннями та листами заховано 400 мільйонів на розподіл Подольського переходу. Насправді кошти зараз у підрядника є, а аванс, який потребується на два роки в сумі 400 мільйонів гривень – це справді затягування строків. Тому що насправді підрядник не добудував, не надав технічно-економічного обґрунтування, немає чіткого кошторису й таке інше. Таким чином ми з вами даємо аванс на затягування робіт на два роки. Моя пропозиція така: потрібно окремо розрахуватися з представниками комунального підприємства", – заявила Людмила Костенко.

Проте, не дивлячись на заклики депутатів, Віталій Кличко не став брати до розгляду альтернативний проєкт рішення й виніс на голосування варіант з виділенням 400 мільйонів гривень фірмі "смотрящого" Комарницького. Хоч і з другої спроби й мінімально необхідною кількістю голосів (61 голос) Київрада ухвалила це рішення.

Засідання Київради 10 вересня: дивіться відео