Попри окупацію: Запорізька АЕС відновила навчання оперативного персоналу
Джерело:Енергоатом
Запорізька АЕС, як і місто Енергодар, перебуває під тимчасовою окупацією ворога. Проте на ЗАЕС не покидають своїх обов'язків, наприклад, відновили підготовку оперативного персоналу.
Про це розповів заступник головного фахівця з підготовки оперативного персоналу НТЦ ВП ЗАЕС Олексій Бурда. Він зазначив, що цей процес триває щороку і його розклад сформований заздалегідь.
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Кваліфікацію проводять згідно з планом
У нас є також план щодо підвищення кваліфікації на повномасштабному тренажері. Це є обов'язковим для отримання ліцензії. Всі інші працівники теж проходять кваліфікацію згідно з планом,
– наголосив Бурда.
На ЗАЕС наголошують, що робота атомників – дуже важлива, отож, зупинити цей процес не можуть, попри всі обставини. Навіть у такій складній ситуації інструктори справляються, усі матеріали збереглись.
Працівники ЗАЕС перебувають під тиском
Раніше повідомляли, що на територію Запорізької атомної станції окупанти звезли велику кількість військової техніки, через це є постійна загроза аварії. Самі працівники змушені працювати в умовах тиску. Також їм заважали виконувати свої обов'язки співробітники Росатому.
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