Попри скасування ембарго від Єврокомісії: Польща та Угорщина продовжать заборону на зерно
Єврокомісія ухвалила рішення, яке дозволило розблокувати експорт українського зерна. Втім, на це рішення вирішили не зважати кілька країн, які й блокували вивезення нашої агропродукції.
Відразу кілька країн висловили незгоду з рішенням Єврокомісії. Їхні представники наголосили, що ембарго продовжать в інтересах своїх же фермерів і агропідприємств.
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Хто не погоджується з Єврокомісією
Почнімо з Польщі. Її прем'єр-міністр Матеуш Моравецький зазначив, що країна з півночі 16 вересня продовжить заборону на ввезення українського зерна, передає Wpolityce.
Ми продовжимо заборону, попри їхню незгоду. Попри незгоду Єврокомісії. Тут і зараз я кажу всім фермерам по всій Польщі: ми продовжимо заборону на імпорт українського зерна,
– заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький в Ельку.
Цими словами він наголосив, що ігноруватиме рішення Єврокомісії.
Моравецький, виступаючи в прямому ефірі польського телебачення, зазначив, що Польща не слухатиме "Берлін, не слухатиме Фон дер Ляєн, Туска чи Вебера".
Також заборону на ввезення з України 24 видів сільгосппродукції продовжила Угорщина. Зокрема, йдеться про зерно, овочі, м'ясо та мед. Також продовжить обмеження Словаччина.
Рішення в Брюсселі: заборону на імпорт українських зернових не буде продовжено, Угорщина закриє свої кордони для 24 українських товарів, що входять до її національної компетенції. Ми захистимо інтереси угорських фермерів!
– заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
У Румунії висловили жаль щодо рішення Єврокомісії
Уряд Румунії заявив, що очікує від України Плану дій щодо ефективних заходів експортного контролю для запобігання викривлення зерна.
Водночас вона (Румунія – 24 Канал) висловлює жаль, що на європейському рівні не було знайдено рішення щодо продовження обмежень на імпорт зернових з України, на чому наполягали держави-члени ЄС, яких торкнулося це рішення,
– йдеться у заяві.
Кажуть, що уряд Румунії ухвалюватиме рішення про відповідні заходи для захисту румунських фермерів у залежності від Плану дій, представленого Україною.
Єврокомісія скасувала зернову блокаду
- Як ми зазначали, відповідне рішення ухвалила Єврокомісія. Вона проаналізувала дані про вплив експорту 4 категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Дійшли до висновку, що викривлення у країнах-сусідах України зникли.
- В Єврокомісії зазначили, що Україна погоджується запроваджувати заходи, які б запобігали новому сплеску імпорту з ЄС. Вони передбачатимуть систему ліцензування експорту впродовж 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.
- А ще Україна має запропонувати ефективні заходи контролю над експортом 4 груп товарів. Це дозволить запобігти будь-яким викривленням ринків у країнах-сусідах.
- Крім того, Єврокомісія спільно з Україною займатимуться моніторингом ситуації через платформу. Це дозволить реагувати на будь-які непередбачувані ситуації.