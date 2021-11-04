Попри складну ситуацію з COVID-19: в Україні побільшало жовтих зон

4 листопада 2021 , 11:43
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Джерело:

МОЗ України

Станом на четвер, 4 листопада, в Україні у жовтій карантинній зоні перебувають 3 області. Зокрема, туди перейшла Тернопільщина.

Наразі у жовтій зоні перебувають Кіровоградська, Закарпатська та Тернопільська області. У помаранчевій зоні залишаються 6 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Харківська, Черкаська та Чернівецька.

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У червоній зоні наразі залишаються 15 областей та столиця – місто Київ. 

COVID-19 в Україні: останні новини

  • Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує ускладнюватися. Зокрема, за добу 3 листопада у країні виявили 27 377 нових інфікованих коронавірусом.
  • На жаль, померли 699 заражених. 
  • У Києві зафіксували значні черги біля бюро ритуальних послуг та відділу державної реєстрації смерті.
  • Окрім того, місцеві жителі зазначають, що постійно бачать чергу машин ритуальних служб біля Володимирського собору.
  • Черги з автівок з померлими фіксують фактично біля кладовища, церкви та крематорія.
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лікарні можуть потерпати від нестачі кисню. Наразі у Києві пацієнти вже потребують втричі більше кисню, аніж під час минулої хвилі коронавірусу.
Автор: Мар'яна Бекало