Попри скрутний час та постійні обстріли: як у Чернігові нараховуватимуть пенсії

Пенсії на Чернігівщині всі нараховані, причому – проіндексовані. Голова ОВА В'ячеслав Чаус запевнив, що навіть складний час не завадить виплатам.

Ба більше – за можливості, їх виплачуватимуть на випередження, раніше планових дат. Робитимуть це через банки та пошту.

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Пенсії на Чернігівщині виплатять, причому проіндексовані

Голова ОВА Чаус пообіцяв, що місцевим виплатять пенсії, проіндексовані, і навіть почасти раніше планових дат. Робитимуть це через банки (на картки) та Укрпошту.

На тих територіях, де є ворог, інкасаторські авто їздити, звісно, не будуть. Це слід врахувати місцевим. Але відділення пошти працюватимуть та за наявності готівки пенсії видаватимуть.

Єдине – просимо не створювати черги біля відділень, особливо у Чернігові, а також у містах, де можливі обстріли та авіаудари,

– застеріг глава ОВА.

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