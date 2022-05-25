Попри те, що на війні: Стерненку призначили судове засідання у справі про самозахист

Справа щодо суду над українським активістом Сергієм Стерненком продовжується. На 17 червня активісту призначили засідання в одеському суді.

Стерненко повідомив, що викликають його через справу про самозахист, під час якого загинув нападник.

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Впродовж лютого-травня 2018 року на Сергія Стерненка було скоєно 3 замахи. Під час останнього нападу помер один із нападників, Іван Кузнєцов. Він був поранений ножем у серце та живіт. 11 червня СБУ вручила Стерненку підозру за статтями про умисне вбивство та незаконне носіння холодної зброї.

На 17 червня маю відкласти усі справи, не волонтерити та не робити контрпропагандистський контент, бо мені щойно засідання в одеському суді призначили. Війна війною, а посадити Стерненка за самозахист усе ще дуже треба,

– розповів активіст.

Під час останнього замаху на вбивство, про який мовиться, було двоє нападників. Окрім Кузнєцова, який загинув, у нападі брав участь Олександр Ісайкул. Другий зміг утекти з України.

Нагадаю, замовник нападів на мене Труханов на волі та керує Одесою. Живий виконавець нападу Ісайкул втік з України і не перебуває у міжнародному розшуку. На лаві підсудних за всі три напади є (чи був?) тільки виконавець другого, бо я сам його і затримав,

– додав Стерненко.

Чому Стерненко згадав Труханова

У 2020 році чоловік, який не розкрив своє обличчя, записав відео. Він заявив, що є свідком у справі нападу на Сергія Стерненка. За його словами, один з організаторів нападу на Стерненка, а саме Олександр Побєдов, розповів йому, що замовлення "поламати нациста Стерненка" дав нібито міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Додамо, що Стерненко звинувачує Побєдова в організації замаху на нього. Але у суді Побєдов проходить як свідок.

Справа Стерненка про самозахист: головне

У 2018 році Стерненко тричі ставав жертвою нападів. Востаннє на Стерненка напали вночі проти 25 травня двоє людей – Іван Кузнєцов та Олександр Ісайкул. Тоді з активістом була присутня його дівчина. Активіст зумів захистити себе і дівчину, але смертельно поранив одного із нападників. Другий втік.

Цікаво, що вбивцею Стерненка називають проросійські сили: саме таку риторику проштовхували, наприклад, на медведчуківських каналах.

Суд через самооборону Стерненка триває, за цей час йому кілька разів змінювали запобіжні заходи. Загалом в Україні Стерненко став символом руху "за самозахист".

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