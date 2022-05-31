Попри війну, в Україні повністю забезпечують усі соціальні виплати, – Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив, що уряд платив та платить всі соціальні зобов'язання у повному обсязі. Ба більше, для найвразливіших категорій населення запустили додаткові програми підтримки.

Прем'єр-міністр України пояснив, що на прифронтових територіях безплатно роздають мільйони продуктових наборів. Це роблять, аби допомогти українцям, повідомляє 24 канал.

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За словами Шмигаля, від початку 2022 року на пенсійні виплати спрямували 231 мільярд гривень. Це – на 12% більше у порівнянні з минулим роком.

Окрім того, попри війну, ще у березні провели індексації виплат фактично для всіх українських пенсіонерів. Прем'єр-міністр додав, що загалом виплатили пенсій на понад 140 мільйонів гривень.

Уряд продовжує фінансувати соціальні програми

Також уряд продовжує продовжує фінансувати інші соціальні програми:

допомогу багатодітним родинам;

допомогу людям з інвалідністю;

допомога одиноким батькам;

субсидії.

На ці програми з бюджету виділили фактично 30 мільярдів гривень.

Шмигаль додав, що окремим напрямком стало запровадження нових програм підтримки внутрішніх переселенців. Урядова програма передбачає щомісячні виплати:

3 тисячі гривень – для дітей;

2 тисячі – для дорослих.

За словами прем'єр-міністра, ця програма активно запрацювала у квітні. За цей час допомогу від України отримали майже 1,5 мільйона родин.

Окрім того, вдалося запустити ще 5 програм підтримки внутрішніх переселенців. Це стало можливим завдяки ефективній взаємодії Кабінету Міністрів та міжнародних організацій. Зокрема, ООН, ЮНІСЕФ, Червоного Хреста.

Нам вдалося досягнути домовленості про фінансування всіх цих програм на суму понад 10 мільярдів гривень для підтримки більш ніж 2 мільйонів українських громадян,

– мовиться у повідомленні.

Медичну та освітню сфери продовжують фінансувати

Шмигаль додав, що також триває фінансування медичної та освітньої сфер. Лише упродовж 3 місяців українським вчителям виплатили понад 25 мільярдів гривень. Медикам за березень-травень виплатили теж понад 25 мільярдів гривень.

Шмигаль про економіку

Прем'єр-міністр розповів, що станом на кінець травня в Україні не працює приблизно 35% економіки. Як наслідок це створює шалений бюджетний дефіцит.

Тим часом драматично зросли витрати на соціальні потреби, гуманітарні потреби та розмінування.

За словами Шмигаля, щомісяця бюджетний дефіцит оцінюють у 5 мільярдів доларів.

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