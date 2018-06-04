Популярний сніданок назвали небезпечним для здоров’я

Науковці розвінчали популярний міф про користь яєчні з беконом чи ковбасою, яку чимало людей звикли їсти на сніданок.

Про це пише "Сегодня" з посиланням на дослідження науковців зі Швеції.

Дослідники заявили, що снідаючи яєчнею з м’ясом люди мають високі шанси отримати проблеми з підшлунковою залозою. Також такий сніданок може стати і причиною ожиріння.

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"50 грамів смаженого червоного м'яса, що з'їдаються кожен день, підвищують ризик розвитку раку підшлункової залози на 19%. 100 грамів такого блюда (приблизно стільки важать два традиційних шматочки бекону до яєчні) збільшують такий ризик вже на 40%", – твердять науковці.

Вони зазначають, що дещо кориснішим буде снідати вареними яйцями, проте і такий набір має певні ризики.

До слова, 90% великих українських виробників м'яса використовують на фермах під час вирощування тварин шкідливі антибіотики, які руйнують організм людини.

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