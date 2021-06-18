Порадили комітет здоров'я нації, – Вірастюк розповів, де працюватиме

У комітеті здоров'я нації Верхової Ради можуть створити новий підкомітет спортивно-оздоровчої реабілітації. Він працюватиме, зокрема, для допомоги українським воїнам.
Про це у програмі "Перехресний допит" розповів народний депутат і спортсмен Василь Вірастюк. Він зазначив, що раніше мав намір працювати у комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів.
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Вірастюк анонсував створення нового підкомітету в Раді
Однак, за словами нардепа, цей комітет має більш соціально напрямлення у своїй роботі. Зокрема, його члени займаються соціальними пакетами, житлом та пільгами для воїнів.
Зрозумів, і колеги порадили, піти в комітет здоров'я нації, який очолює Михайло Радуцький. Скоріш за все, я йду туди. Можливо створити в цьому комітеті підкомітет спортивно-оздоровчої реабілітації,
– зазначив Вірастюк.
У підкомітет планують залучити до спільної роботи нардепів-ветеранів з усіх фракцій. "Врешті-решт об'єднатись для здійснення хорошої мети", – підкреслив він.Зверніть увагу! Василь Вірастюк 15 червня склав присягу народного депутата.
Повне інтерв'ю Василя Вірастюка у програмі "Перехресний допит": дивіться відео