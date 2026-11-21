Увечері 21 листопада Росія обстріляла Запоріжжя. У місті пролунала серія вибухів.

Про наслідки атаки на Запоріжжя розповів виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Що відомо про обстріл Запоріжжя?

З 21:00 по 21:40 у Запоріжжя прогриміла серія вибухів. Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіабомб на місто.

За словами глави ОВА, у Вознесенівському районі міста поранення отримала дитина.

Згодом він уточнив, що кількість поранених зросла до 3, серед них – двоє дітей.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені багатоквартирні будинки.

Через безпекову ситуацію рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС повністю перекривали. О 21:53 стало відомо про відновлення руху греблею ДніпроГЕС.

Нагадаємо, Запорізька область постійно потерпає від ударів КАБами.

Так, 2 листопада 2026 року російські війська завдали удару дев'ятьма авіабомбами по укриттю в Комишувасі Запорізького району, де перебували люди. Після першого обстрілу на допомогу постраждалим прибули рятувальники та поліцейські, однак окупанти завдали повторного удару по місцю влучання.

Унаслідок атаки загинули 72 людини. Пошуково-рятувальна операція тривала два тижні й завершилася 16 листопада.