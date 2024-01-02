Поранені окупанти з Хабаровського краю бідкаються, що їх повертають насильно на війну

Російські окупанти охоче скоюють геноцид українців. Водночас самим "пакетизуватися" їм не дуже хочеться. Поранені загарбники бідкаються, що їх повторно відправляють на війну.

Бідкаються загарбники з 57-ї бригади та їхні родичі. Вони розказали, що їх закрили й не випускали з військової частини.

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Окупанти охоче руйнували українські міста та села, вбивали дорослих та дітей. Ніхто з них не хотів зупинити геноцид. Водночас коли їх поранених почали відправляти на війну (бо Росії байдуже на своїх людей), окупанти раптом почали вити про порушення прав.

Їхні рідні, які підтримували геноцид українців, тепер розповідають, що не можуть передати своїм загарбникам ні речі, ні телефони.

Російські окупанти зазнають колосальних втрат

Російські окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Станом на 2 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 360 820 окупантів. Упродовж 2023 року герої ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022. Лише упродовж двох тижнів воїнам вдалося ліквідувати п'ять вищих офіцерів країни-терористки. Водночас колосальні втрати не зупиняють країну-терористку. Їй абсолютно байдуже на своїх людей.