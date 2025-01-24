На милицях і без лікування: Росія відправляє поранених солдатів у бої на Луганщині

Російські військові знову скаржаться, що командування відправляє в бій поранених бійців. До наступу поблизу Кремінної Росія залучає воїнів на милицях.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Настоящее время. Медіа опублікувало відповідне відео. Ще раніше стало відомо, що окупанти спеціально залучають до виявлення позицій ЗСУ поранених товаришів.

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Поранені військові – видатковий матеріал для російської армії

У Луганській області, в районі Кремінної, у бій відправили російських військових, які мають травми та пересуваються на милицях. Така ситуація склалася у 20-й армії збройних сил Росії.

Зокрема, солдати 55 мотострілкової бригади скаржаться, що майже всі поранені продовжують служити та виконувати завдання. Також командири не зважають на стан здоров'я воїнів і залучають їх до бойових дій недолікованих та без військово-лікарської комісії.

Військові розповіли, що вище керівництво відправляє на передову непідготовлених бійців. Після бою повертається не багато хто з них. Російські солдати впевнені, що командири намагаються приховати свої злочини.

У відео йдеться, що поранених контрактників не лише відправляють на штурми, але і часто б'ють палицями та електрошокерами.

Російські військові скаржаться на командування: дивіться відео

До слова! Воїнів 55 мотострілкової бригади підозрюють у скоєнні злочинів під час окупації Чернігівської області.

Росіяни здаються в полон

Російські військові, які не бажають продовжувати бої, добровільно здаються в полон. Командування не надає їм хорошого забезпечення та не дає часу на підготовку.

Також загарбники йдуть зі своїх частин і здаються в полон через відсутність логістики, їжі та води.