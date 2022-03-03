Поранених у війні українців безкоштовно лікує Британський офтальмологічний центр: як записатись
Джерело:Британський офтальмологічний центр
У Британському офтальмологічному центрі повідомили, що надають безкоштовну допомогу жителям України. Мовиться про людей, які постраждали у війні з Росією.
Також безкоштовне лікування очей можуть отримати українці, які потребують невідкладної допомоги. Операції проводять провідні хірурги їхня команда спеціалістів.
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Центр працює в режимі 24/7
Діяльність клініки є погодженою з Міністерством Охорони Здоров'я. Тому установа внесена до переліку підприємств, які надають екстрену медичну допомогу у воєнний час.
У Центрі надають допомогу всім, хто цього потребує, в режимі 24/7. Проводять операції досвідчені хірурги-експерти:
- Жук Андрій;
- Грошева Ксенія;
- Фостер Наталія (Великобританія).
Проте в клініці акцентують, що вони все роблять не самі. Адже з ними працює група професіоналів світового рівня.
Якісне лікування також забезпечує новітнє обладнання / Фото eyes.ua
Як отримати допомогу в клініці
Британський офтальмологічний центр розташований у Печерському районі Києва – на вулиці Крутий узвіз, 3а. Там приймають пацієнтів за попереднім записом на офіційному сайті.
Також у клініці можна отримати безкоштовну онлайн консультацію. Детальніше про все можна дізнатися та за номерами телефонів:
- +38 (044) 230 7070
- +38 (068) 230 7070
- +38 (099)230 7070
Ми виконуємо свій професійний обов'язок і будемо залишатись на робочому місці постійно,
– підкреслила засновниця Центру Наталія Фостер.
Британський офтальмологічний центр у Києві / Фото eyes.ua
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