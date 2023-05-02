Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання, призначатимуть на інші посади, – Маляр

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади. Готують низку рішень.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, війна ускладнила все, що функціонувало в ЗСУ до вторгнення. Зараз головне завдання – воювати.

До речі Рада підтримала закони щодо роботи ВЛК: які зміни і спрощення для військових пропонують

Маляр зазначила, з’явились нові виклики і проблеми. Наприклад, стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Річ у тім, що вакансій в ЗСУ зараз в десятки разів більше, ніж поранених, які чекають на призначення.

Проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України. Є конкретні рішення,

– анонсувала Маляр.

Вона розповіла, що готують відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ. Це має вирішити проблему тих, хто зараз чекає на призначення.

Крім того, готують зміни системного характеру ️до Наказу 402 Міноборони, а також ️до законодавства.

Нові закони щодо роботи ВКЛ

Рада 2 травня проголосувала за низку поправок до законів щодо роботи ВЛК. Вони значно удосконалять роботу військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців.

Ганна Маляр також зазначала, що кілька міністерств працюють над тим, аби по максимуму спростити роботу медичних сил. Зокрема, невдовзі обіцяють цифровізувати роботу ВЛК та створити електронний документообіг.