Пораненим не вистачає ліків, їх нічим годувати, – в "Азові" розповіли про біду в Маріуполі

27 квітня 2022 , 02:58
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Українські захисники продовжують тримати героїчну оборону на "Азовсталі" в Маріуполі. Проте ситуація стає дедалі гіршою, оскільки не вистачає навіть елементарних ліків.

Окрім цього, там часто є проблеми з їжею. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла Валерія з позивним Нава, яка є бійцем "Азову" та зараз в оточенні разом із побратимами. 

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Найменші поранення можуть бути критичними

За словами захисниці, зараз ситуація на оточеному підприємстві дуже важка. Медики там продовжують працювати практично цілодобово. Водночас відчувається жахлива нестача навіть знеболювальних і препаратів для наркозу. Особливої небезпеки життю становить те, що залишилося мало антибіотиків. 

Зараз навіть найменше поранення воїна може призвести до трагедії. Адже є великий ризик отримати сепсис, перитоніт, гангрену.

Не вистачає продуктів харчування для людей. Для наших поранених воїнів немає води. Фактично толком їх нічим годувати нормально,
– сказала боєць "Азову".

Вона додала, що наших військових привозять у польовий шпиталь з відірваними кінцівками, осколковими пораненнями та вогнепальними пораненнями. Проте надати їм допомогу в таких умовах вкрай важко. 

Що зараз відбувається в Маріуполі 

  • Окупанти взяли Маріуполь в облогу ще на початку березня. Вони довго не могли захопити місто, тому просто почали активні обстріли та бомбардування. 
  • Згодом українські захисники відійшли до підприємства "Азовсталь". Там вони зайняли оборону, яка вже давно перетворилася на прояв неймовірного героїзму. 
  • Росіяни кинули неймовірну кількість військ, щоб витіснити звідти воїнів. Проте це безрезультатно навіть попри постійні бомбардування заводу. 
  • Не раз вже мовилося про ймовірне використання ворогом хімічної зброї. До цього навіть закликав один із ватажків донецької квазіреспубліки.  
  • Водночас у сховищах підприємства перебувають багато цивільних. Серед них жінки, діти й навіть немовлята.
  • Наразі Україна не може розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Тому критична ситуація лише загострюється.

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Автор: Олександр Марчак