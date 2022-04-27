Пораненим не вистачає ліків, їх нічим годувати, – в "Азові" розповіли про біду в Маріуполі

Українські захисники продовжують тримати героїчну оборону на "Азовсталі" в Маріуполі. Проте ситуація стає дедалі гіршою, оскільки не вистачає навіть елементарних ліків.

Окрім цього, там часто є проблеми з їжею. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла Валерія з позивним Нава, яка є бійцем "Азову" та зараз в оточенні разом із побратимами.

Зауважте Лежать на підлозі й слухають, як по них б'ють ракети: моторошні фото поранених з "Азовсталі"

Найменші поранення можуть бути критичними

За словами захисниці, зараз ситуація на оточеному підприємстві дуже важка. Медики там продовжують працювати практично цілодобово. Водночас відчувається жахлива нестача навіть знеболювальних і препаратів для наркозу. Особливої небезпеки життю становить те, що залишилося мало антибіотиків.

Зараз навіть найменше поранення воїна може призвести до трагедії. Адже є великий ризик отримати сепсис, перитоніт, гангрену.

Не вистачає продуктів харчування для людей. Для наших поранених воїнів немає води. Фактично толком їх нічим годувати нормально,

– сказала боєць "Азову".

Вона додала, що наших військових привозять у польовий шпиталь з відірваними кінцівками, осколковими пораненнями та вогнепальними пораненнями. Проте надати їм допомогу в таких умовах вкрай важко.

Що зараз відбувається в Маріуполі

Окупанти взяли Маріуполь в облогу ще на початку березня. Вони довго не могли захопити місто, тому просто почали активні обстріли та бомбардування.

Згодом українські захисники відійшли до підприємства "Азовсталь". Там вони зайняли оборону, яка вже давно перетворилася на прояв неймовірного героїзму.

Росіяни кинули неймовірну кількість військ, щоб витіснити звідти воїнів. Проте це безрезультатно навіть попри постійні бомбардування заводу.

Не раз вже мовилося про ймовірне використання ворогом хімічної зброї. До цього навіть закликав один із ватажків донецької квазіреспубліки.

Водночас у сховищах підприємства перебувають багато цивільних. Серед них жінки, діти й навіть немовлята.

Наразі Україна не може розблокувати Маріуполь військовим шляхом. Тому критична ситуація лише загострюється.

До теми – Подоляк спростував "захоплення" Маріуполя Росією: дивіться відео