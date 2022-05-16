Поранений 8-річний хлопчик, який написав "Маріупольський щоденник", досі у заблокованому місті

16 травня 2022 , 19:53
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Джерело:

телеграм MRPL.CITY

Поранений 8-річний хлопчик, автор відомого щоденника про війну, досі перебуває у заблокованому російськими окупантами Маріуполі. Рукопис дитини раніше змусив плакати всю Україну.

Прикру новину, що хлопчика не було евакуйовано з оточеного російськими окупантами населеного пункту, повідомив маріупольський фотограф Євгеній Сосновський. Раніше саме він оприлюднив світлини щоденника дитини.

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8-річний автор щоденника досі перебуває у Маріуполі

Євгеній Сосновський підтвердив, що 4 травня опублікував на своїй сторінці фото щоденника восьмирічного хлопчика. Дитина писала про жахіття війни у заблокованому ворогом Маріуполі.

За словами маріупольського фотографа, цей хлопчик – син його племінниці. Станом на 16 травня, він досі перебуває в оточеному та зруйнованому російськими окупантами місті.

 

 
Автор: Сергій Зятюк